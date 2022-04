Si ribalta con l’auto, conducente di Suv finisce in ospedale

Il conducente di un Suv Hyundai è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto verso mezzogiorno, in contrada “Esa Chimento”, la strada che collega i territori di Agrigento e Favara. Il mezzo è letteralmente “volato” via, per poi cappottare su un fianco.

Sono stati alcuni passanti a chiamare i soccorsi. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, e il personale medico del 118 che, ha prestato le prime cure.

L’uomo, in ambulanza, è stato trasportato al pronto soccorso del presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio”. Non è grave. I carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Agrigento hanno effettuato i rilievi per stabilire la dinamica del sinistro che, non avrebbe coinvolto altri veicoli di passaggio.