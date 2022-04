Devi fare scalo negli Stati Uniti? Non dimenticare il dispositivo Esta

Entrare negli Stati Uniti, anche per pochi giorni, come sappiamo, non è per niente facile a causa della richiesta di documenti e della complessa burocrazia, e non è raro commettere degli errori, rischiando così di compromettere il proprio viaggio o vacanza che sia.

Chiunque desideri, abbia intenzione o necessità di entrare negli Stati Uniti, deve infatti provvedere a seguire un’apposita procedura finalizzata all’ottenimento del visto Esta: si tratta in questo caso di un’autorizzazione elettronica, che non prevede i tradizionali timbri, bolli o documenti.

È importante prestare la massima attenzione poiché la procedura Esta non si riferisce solo ad una lunga vacanza negli Stati Uniti o all’intenzione di fare visita a parenti o amici ma, diversamente, anche a poche ore di permanenza all’interno dei confini di uno dei cinquanta stati. Infatti, anche nel caso di uno scalo o un transito negli USA della durata di poche ore, è determinante provvedere a dotarsi della certificazione.

Ciò significa che, prima di affrontare qualsiasi viaggio, anche se questo include solo poche ore di permanenza negli Stati Uniti, magari semplicemente per cambiare aereo, è d’obbligo essere in possesso della relativa certificazione. Naturalmente, noi abbiamo parlato di volo, ma potrebbe essere anche un viaggio via mare o una crociera che includa nell’itinerario una breve tappa negli Stati Uniti. Si consiglia quindi di verificare sempre le rotte per le crociere e per ogni altro genere di imbarcazione, e di informarsi se comunque può accadere che la nave si diriga anche temporaneamente verso gli Stati Uniti.

Il dispositivo Esta deve quindi essere richiesto con ampio anticipo, è quindi importante procedere in tempo, per evitare rischi e ritardi. Un elemento molto importante di cui tenere conto è il fatto che il visto elettronico Esta riguarda solo i viaggi effettuati per motivi turistici oppure per recarsi in visita presso amici o famigliari, mentre per tutte le altre ragioni, ad esempi per studio o per lavoro, è necessario richiedere un visto tradizionale con relativa motivazione.

Richiedere l’Esta né comunque un metodo più rapido del recarsi in qualche ufficio pubblico, inoltre, la possibilità di effettuare la procedura di richiesta interamente online velocizza ulteriormente l’ottenimento, anche se procedere con un certo anticipo è sempre necessario.

Controllare l’adesione del proprio Stato alle procedure Esta

Prima di procedere con la richiesta online per ottenere l’Esta, è importante controllare che il proprio paese di residenza aderisca a tale procedura, inoltre, come abbiamo visto, anche nel caso in cui il passaggio in territorio statunitense si riferisse semplicemente ad uno scalo aereo, è comunque necessario essere in possesso dell’Esta.

Senza dimenticare che una permanenza in città di oltre tre mesi, qualunque sia il motivo, richiede la presenza di un visto tradizionale.

La domanda per l’Esta può essere rifiutata?

Certo, può anche essere che, per qualsiasi motivo, il certificato Esta venga rifiutato e che non si riesca ad averlo a disposizione nel momento della partenza. In questo caso, è possibile ripetere la domanda online dopo dieci giorni: anche per questo si raccomanda di provvedere in anticipo.

Se il tempo a disposizione non è sufficiente, è consigliabile recarsi presso un’ambasciata Usa e richiedere, se possibile, un visto tradizionale.