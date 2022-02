Si ribalta autocompattatore: ferito il conducente

Un autocompattatore si è ribaltato in prossimità di un curva, e il conducente, ferito in maniera lieve, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale “San Giovanni di Dio”. L’incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio all’altezza del bivio per contrada “Mosella” e la “Crocca”, a ridosso della strada statale 115, in territorio di Agrigento. Per cause ancora da accertare il mezzo per la raccolta della spazzatura, s’è ribaltato su un lato. Sul posto i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, e i carabinieri che hanno effettuato i rilievi utili a chiarire la dinamica di quello che risulta essere un incidente autonomo.