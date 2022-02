Imprenditore freddato in piazza. Acciuffato il killer

Un imprenditore palmese, Calogero Saito, 66 anni, è stato freddato all’interno della propria auto con diversi colpi d’arma da fuoco mentre era parcheggiato in piazza “Provenzani” nel centro di Palma di Montechiaro. Il killer portata a termine la missione di morte s’è dileguato, e ha raggiunto casa dei genitori di Saito. Avrebbe bussato alla porta dei due anziani, entrambi ottantenni, e avrebbe sparato diversi altri colpi di pistola, fortunatamente ferendoli in modo lieve. Il 66enne è morto sul colpo. Feriti i genitori, trasportati all’ospedale di Licata, ma non sarebbero in pericolo di vita.

Scattato l’allarme sul posto sono giunti i carabinieri di Palma di Montechiaro e Licata, e del nucleo Investigativo di Agrigento. Anche il comandante provinciale Vittorio Stingo si è recato sul posto. A Palma dopo un’autentica caccia all’uomo, l’autore del delitto è stato acciuffato: Angelo Incardona di 44 anni. Si stava andando a consegnare ai carabinieri.

Calogero Lillo Saito era titolare dell’omonima azienda che produce gelati. Secondo una prima ricostruzione, il killer si sarebbe avvicinato alla vittima mentre saliva a bordo della sua Chevrolet Captiva, e gli avrebbe sparato contro numerosi colpi di pistola alla testa.