Nonostante il grande caldo, si è recato in campagna per dare da mangiare agli animali. Appena arrivato, purtroppo, ha trovato la morte per un improvviso malore. È accaduto a Sciacca, in un terreno in contrada Siracusa. Un pensionato 79enne del posto è deceduto.

A lanciare l’allarme sono stati i familiari che, non vedendolo tornare, hanno chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli operatori sanitari del 118. Il medico, purtroppo, non ha potuto fare altro che constatare l’avvenuto decesso.

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