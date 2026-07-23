L’Unitas Sciacca ufficializza la composizione del nuovo staff tecnico in vista della stagione 2026/2027 annunciando l’ingresso di Piero Curella. Il tecnico ricoprirà il doppio incarico di allenatore in seconda e preparatore atletico della prima squadra, affiancando mister Desiderio Garufo nel nuovo progetto sportivo.

La società neroverde ha reso noto che nei prossimi giorni saranno ufficializzati anche gli altri componenti dello staff che completeranno l’organico tecnico.

Un percorso tra campo e panchina

Curella porta con sé un bagaglio di esperienza costruito prima da calciatore e successivamente da allenatore. Durante la carriera sul campo ha militato in diverse formazioni dei campionati dilettantistici, indossando, tra le altre, le maglie di Licata, Sancataldese, Gattopardo, Campobello, Città di Castello e Camaro.

Terminata l’attività agonistica, ha intrapreso il percorso da tecnico, entrando nello staff della Figc Agrigento, con cui ha conquistato due titoli provinciali.

Le esperienze recenti

Successivamente ha vissuto un ciclo positivo con il Serradifalco, dove, nel ruolo di vice allenatore, ha contribuito alla vittoria di due campionati e di una Coppa.

Nel corso della stagione 2024/2025 ha fatto parte dello staff tecnico dell’ACR Messina tra i professionisti, mentre nell’ultima annata ha ricoperto il ruolo di allenatore in seconda dell’Aragona.

La scelta del club

Con l’arrivo di Curella, l’Unitas Sciacca inserisce nello staff una figura con esperienza sia nella preparazione atletica sia nella gestione tecnica della squadra. Il club considera il suo profilo un elemento importante per sostenere il lavoro di mister Garufo e dare continuità al progetto in vista del prossimo campionato.

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