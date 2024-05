Sorpreso sotto casa dei genitori nonostante fosse sottoposto al divieto di avvicinamento ai propri familiari e al divieto di dimora nel Comune di Aragona. Un ventiquattrenne disoccupato, in atto sottoposto a controllo con il braccialetto elettronico, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione cittadina, per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese.

Il giovane è stato posto, secondo quanto disposto dal sostituto procuratore di turno di Agrigento, ai domiciliari. Il Gip del Tribunale di Agrigento, a conclusione dell’udienza, ha convalidato l’arresto disponendo nei confronti dell’indagato la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria e il ripristino delle misure cautelari violate. E’ stato, l’altro giorno, che i militari, sono intervenuti, sorprendendo il disoccupato a pochi passi della residenza dei genitori.

Ma il ragazzo non soltanto si trovava laddove – per effetto del divieto di avvicinamento – non avrebbe potuto stare, ma aveva il chiaro intento di farsi aprire la porta di casa. E’ scattato, inevitabilmente, l’arresto.