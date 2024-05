I ladri di auto sono tornati a colpire ad Agrigento. Rubata una Fiat Punto, di proprietà dell’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento. L’utilitaria era stata lasciata parcheggiata in via Esseneto lo scorso fine settimana e la mattina di martedì non c’era più. Dopo l’amara scoperta è stata formalizzata la denuncia di furto, a carico di ignoti, alla polizia. Secondo la ricostruzione del fatto, ad entrare in azione almeno due o più persone. Quando i malviventi si sono impossessati della vettura si sono dileguati velocemente.

La scoperta del furto da parte dei dipendenti al momento di recuperare la vettura. Subito si sono accorti del veicolo sparito. Del fatto è stata avvisata la Procura. E gli agenti si sono subito dati da fare, per tentare di dare un’immediata risposta all’episodio. Come primo passo dell’attività investigativa si sta cercando di recuperare le immagini delle telecamere di impianti di videosorveglianza presenti nella zona.