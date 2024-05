Una coppia di coniugi in seguito ad un diverbio ha aggredito un autista di un autobus extraurbano colpendolo alla testa con un manganello. I due avevano parcheggiato la vettura in doppia fila in pieno giorno nella centralissima via Imera ad Agrigento, ostruendo il passaggio al mezzo pubblico.

L’uomo alla guida del mezzo pubblico, un cinquantenne di Porto Empedocle, ha chiesto ai proprietari di spostare la vettura, ma in risposta è stato malmenato. Portato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, i medici in servizio gli hanno diagnosticato un trauma cranico.

I carabinieri della Compagnia di Agrigento, subito accorsi, hanno bloccato gli aggressori. Si tratta di un quarantaquattrenne e una cinquantaduenne, entrambi agrigentini, denunciati in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per le ipotesi di reato di porto abusivo di armi, interruzione di pubblico servizio e lesioni personali.