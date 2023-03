Si presenta il concorso di progettazione dei lavori per la valorizzazione dell’area del Teatro Greco di Eraclea

Mercoledì prossimo, 22 marzo, alle 9.30, a Casa Sanfilippo, sede del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, si terrà la conferenza stampa di presentazione del Concorso di Progettazione dei lavori per la valorizzazione dell’area in cui ricade il Teatro Greco di Eraclea Minoa. Interverranno: il Direttore del Parco, Roberto Sciarratta ed il Presidente dell’Ordine degli Architetti di Agrigento, Rino La Mendola. Il bando prevede una procedura aperta in due gradi, in forma anonima. Il 1° grado è quello in cui avverrà l’elaborazione dell’idea progettuale. In questa fase i partecipanti dovranno sviluppare una proposta ideativa che permetta alla Commissione Giudicatrice di scegliere le idee da ammettere allo step successivo. La partecipazione al 2° grado, che prevede l’elaborazione progettuale, è riservata agli autori delle migliori 5 proposte ideative, che saranno valutate dalla Commissione giudicatrice, che formulerà la graduatoria, individuando la proposta progettuale vincitrice. Possono partecipare al Concorso gli operatori economici in forma singola o associata che siano in possesso dei requisiti di idoneità professionale: iscrizione all’albo professionale e abilitazione all’esercizio della professione. Il concorrente può scegliere di partecipare con raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari. Il costo stimato per la realizzazione dell’opera è di 3.500.000, 00 euro.

Ulteriori dettagli verranno illustrati nel corso della conferenza stampa.