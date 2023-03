La chiesa celebra gli anniversari di visita di tre grandi pontefici

Nella Sala “Giovanni Paolo II” del Palazzo Arcivescovile di Agrigento presentati gli eventi dell’iniziativa “Sulle orme di Pietro in terra agrigentina” (100-30-10) che vedrà la chiesa , da aprile a luglio, commemorare tre anniversari.

1923-2023: 100 anni dalla visita di mons. Angelo G. Roncalli ad Agrigento e 60 anni dalla pubblicazione dell’enciclica Pacem in terri. Martedì 11 Aprile, alle 18: Aula Magna del Polo Universitario di Agrigento conversazione con Marco Roncalli, moderata da Salvatore Pezzino su “Pacem in terris: il percorso di Angelo G. Roncalli / Giovanni XXIII sull’idea di guerra e pace sino all’Enciclica testamento e sul viaggio in Sicilia del 1923.”

1993-2023: 30 anni dalla visita di Papa Giovanni Paolo II ad Agrigento. Domenica 7 maggio: Basilica Cattedrale, celebrazione Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo trasmessa in diretta dalla RAI. Lunedì 8 maggio alle 18: “A trent’anni dalla visita di Papa Giovanni Paolo II, alla luce degli ultimi risvolti: come si è mutata la mafia? Quale sentiero ha percorso la Chiesa?” Conversazione, moderata da Fabio Marchese Ragona, con personalità del mondo ecclesiale, istituzionale e civile. Martedì 9 maggio , secondo anniversario della Beatificazione del Giudice Rosario Angelo Livatino: in mattinata “Studenti in cammino per la legalità nella Valle dei Templi”. Dalle 08:30 alle 10:30 raduno, e accoglienza, testimonianze a Piano San Gregorio a seguire il “Cammino” fino al Tempio della Concordia e conclusione.

Nel pomeriggio:“Pellegrinaggio penitenziale”: alle 16, raduno in Piazza Vittorio Emanuele da dove alle 16.30 muoverà il “Pellegrinaggio” fino alla Basilica Cattedra San Gerlando dove sarà celebrata la S. Messa, presieduta dall’Arcivescovo Alessandro.

2013-2023 10 anni dal primo Viaggio Apostolico di Papa Francesco a Lampedusa.

“Chi non ha pianto” Il mare luogo di salvezza. La giornata nazionale del mare a 10 anni dalla visita di papa Francesco a Lampedusa (Lampedusa, 7-9 luglio 2023). Venerdì 7 luglio 2023 alle 21 “Parole e musica dal mare” ; Sabato 8 luglio , alle 10, Percorso commemorativo “Chiesa parrocchiale – Porto – Porta d’Europa”; ore 21.00 Tavola rotonda con testimonianze. Domenica 9 luglio, alle 11, celebrazione Eucaristica nella Chiesa San Gerlando presieduta da mons. Alessandro Damiano, Arcivescovo di Agrigento in diretta RAI.