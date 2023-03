Il blitz antidroga tra l’agrigentino e il nisseno: 15 arresti (i nomi)

Questi i nomi dell’operazione antidroga eseguita nella notte dai carabinieri del Comando provinciale di Caltanissetta. Il Gip del Tribunale di Caltanissetta, su richiesta della Dda, ha disposto per 14 persone la custodia cautelare in carcere e per uno gli arresti domiciliari. Lo spaccio, durato per 5 anni, ha riguardato anche i Comuni di Sutera, Campofranco, Acquaviva Platani, Villalba e alcune zone della provincia di Agrigento. L’indagine, svolta tra ottobre 2019 e giugno 2022, ha evidenziato che l’attivita’ dell’associazione si svolgeva anche durante il Covid, nonostante le limitazioni alla libertà di movimento dovute all’emergenza sanitaria.

In carcere: Antonio Maniscalco, 49 anni di Caltanissetta; Federico Lo Manto, 46 anni di Mussomeli; Calogero Giuseppe Malta, 47 anni di Sutera; Antonella Alotta, 32 anni di Mussomeli; Calogero Luca Lauricella, 60 anni di Favara; Gino Gueli, 33 anni di Catania; Fabrizio Filippo Aiello, 43 anni di Catania residente a Misterbianco; Eros Doria, 38 anni di Caltanissetta; Antonino Puma, 42 anni, di Favara; Paolo Bellino 22 anni di Casteltermini; Francesco Di Bernardo, 46 anni di Casteltermini; Antonino Lattuca, 42 anni di Agrigento ma residente a Campofranco; Calogero Grimaldi, 30 anni di Palermo ma residente a Casteltermini; Rosario Lo Re detto Dario, 42 anni di Casteltermini.

Ai domiciliari Ahmed Atia, 30 anni nato a Trebisacce provincia di Cosenza residente a Mussomeli.