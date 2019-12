Si presenta foto-libro UNUCI 1994/2019 realizzato dal Presidente Ten. Fenech Carmelo.

“Sabato 21 la Sezione UNUCI di Agrigento presenterà, nel corso della tradizionale Conviviale degli Auguri, il foto-libro UNUCI 1994/2019 realizzato dal Presidente Ten. Fenech Carmelo.

Il foto-libro che si pregia della prefazione del Delegato Regionale Magg. Claudio Zaccardo e della postfazione del S.Ten. Cav. Gaetano Allotta che consta di circa 300 foto e relative didascalie che ripercorrono i 25 anni di attività della Sezione, consentirà di rivivere i tanti momenti trascorsi insieme dai 130 Soci ricordando, altresì, quei Soci che hanno lasciato una memorabile impronta nella vita della Sezione, nonché quelle attività socio culturali quali il FASCINO DELLA DIVISA esposizione di divise storiche svoltasi dal 2008 al 2010 in collaborazione con le Forze dell’Ordine e STELLETTE PER LA PACE, che sono state ampiamente apprezzate dai cittadini Agrigentini.

Nel corso della serata saranno esposti, inoltre, i numerosi manufatti realizzati durante il Corso di Creatività curato dal GRUPPO DONNE UNUCI.”

Grati per la Vostra preziosa collaborazione, l’occasione mi è gradita per porgere i migliori auguri per un sereno Natale e prospero nuovo anno.

Il Presidente

Ten. Fenech Carmelo