Hanno fatto a botte in strada per motivi ancora sconosciuti. A sedare la lite, tra due persone, scoppiata in una via del centro storico di Licata, sono stati i poliziotti delle Volanti del Commissariato cittadino. Uno dei protagonisti della zuffa è stato trasportato, con l’autoambulanza del 118, al Pronto soccorso del “San Giacomo d’Altopasso”, dove i medici in servizio l’hanno curato e medicato. Le sue condizioni non destano preoccupazione.