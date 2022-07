Fiamme vicine le abitazioni, momenti di paura tra i cittadini

Dopo ore di lavoro, nella notte, i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, e la squadra antincendio della forestale hanno spento il vasto incendio scoppiato in contrada “Prato/Plesso Collodi” a Bivona che, ha lambito abitazioni e case di campagna. A renderlo noto è il sindaco Milko Cinà. “Avviso i concittadini che grazie all’intervento degli operatori antincendio della Forestale sia di Cianciana che di Bivona, ai tanti cittadini che sono intervenuti e ai Vigili del fuoco l’incendio è stato domato senza provocare gravi danni. Mi preme ringraziare altresì i Vigili Urbani, la Protezione Civile, la Soris, in particolare Daniela Bruno, il Direttore Regionale della protezione civile ing. Cocina e tutti i volontari che erano già in viaggio per Bivona da Palazzo Adriano, Sciacca e Castronovo per darci aiuto”.