Una barca per tutti, l’Hansa 303 al club nautico Punta piccola

Tanti giovani e bambini affetti da disabilità hanno potuto conoscere l’HANSA 303, un’imbarcazione particolarmente inclusiva che ha permesso loro di praticare lo sport della vela in tutta sicurezza: il primo VELA DAY paralimpico, vela terapia, vela inclusiva è stato organizzato dal Club Nautico “Punta Piccola” in collaborazione con la Lega Navale Italiana Palermo e la FIV – Federazione Italiana Vela con il patrocinio dell’ Assessorato Turismo Sport Spettacolo Regione Siciliana. “Agrigento per la prima volta si è resa protagonista di un evento unico- dicono i responsabili del club nautico-. Ringraziamo Maurizio Saieva e Daniela Ilardi in qualitá di rappresentati della.SAIEVA ONLUS , tutti gli operatori, i ragazzi e le loro famiglie, Emanuele Farruggia presidente Lions host club, Giuseppe Tisci presidente della lega navale di Palermo e Carmelo Forastieri presidente della classe Hansa Ringraziamo anche le istituzioni che hanno dimostrato sin dal primo momento grande sensibilità e vicinanza al tema. In particolare l’assessore Regionale turismo sport e spettacolo Manlio Messina il sindaco Francesco Miccichè nonché L’assessore comunale sport e spettacolo Costantino Ciulla. Questa esperienza ha tracciato la via per far sì che il Club nautico punta piccola diventi punto di riferimento per tutti quei giovani disabili che vogliono intraprendere lo sport della vela”.