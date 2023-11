Un incendio, le cui origini sono ancora in fase d’accertamento, ha devastato l’autovettura di un trentunenne disoccupato. E’ accaduto, all’alba di ieri, nell’abitato di Campobello di Licata. Le fiamme hanno avvolto una Fiat Panda, che si trovava parcheggiata in via Marconi, a pochi passi dall’abitazione del proprietario. Il danno è stato quantificato in 4.000 euro, purtroppo, non coperto da assicurazione.

I vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì subito accorsi sono riusciti a spegnere il rogo, che si stava propagando minacciosamente. Da lì a poco sono intervenuti i carabinieri della Stazione cittadina. Nel corso del sopralluogo i vigili del fuoco e i militari dell’Arma, non hanno trovate tracce di liquido infiammabile come benzina o gasolio, né bottigliette o altri inneschi per ricondurre il rogo ad un attentato incendiario. Ma la natura dolosa è l’ipotesi privilegiata.

La Procura della Repubblica, subito notiziata dell’accaduto, ha aperto un fascicolo d’inchiesta con l’ipotesi di danneggiamento a seguito d’incendio.