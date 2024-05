Si è parzialmente denudato, iniziando a masturbarsi, alla presenza di minorenni. Un trentenne licatese, disoccupato, è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per atti osceni in luogo pubblico. Il fattaccio si è verificato nei pressi di un lido balneare. A bloccare lo sporcaccione sono stati i carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Licata.