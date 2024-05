Lacrime e commozione a Racalmuto per i funerali di Filippo La Bella, il fisioterapista di 47 anni deceduto sabato pomeriggio in un tragico incidente stradale avvenuto nel centro del paese ed esattamente in via Filippo Villa. Per la durata dei funerali, il Sindaco Vincenzo Maniglia ha ordinato il lutto cittadino con tutti gli esercizi commerciali che hanno abbassato le saracinesche.Ai funerali, oltre a centinaia di cittadini che si sono voluti stringere attorno al dolore della famiglia, hanno partecipato anche i sindaci di Racalmuto, Grotte e Canicattì.

Filippo La Bella, marito e padre di due figli, era una persona molto conosciuta non soltanto nella comunità racalmutese. Ricordato da tutti come una brava persona e valido professionista. I colleghi fisioterapisti, anche loro presenti alle esequie, hanno lasciato il camice di Filippo sopra il feretro. Emozionante anche il palloncino che gli è stato dedicato dai suoi due figli e i palloncini lanciati in cielo.