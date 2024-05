E’ di quattro feriti il bilancio di un brutto incidente stradale che si è verificato ieri sera lungo la strada statale 123, in territorio di Campobello di Licata. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, due auto: una Citroen e una Volkswagen. I feriti sono stati trasferiti negli ospedali di “Barone Lombardo” di Canicattì e “Sant’Elia” di Caltanissetta con traumi sparsi ma, secondo le prime informazioni, non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e per i rilievi i carabinieri.