Si masturba durante lo spettacolo del circo: denunciato dalla polizia

Seduto sugli spalti, tra tanta altra gente che stava assistendo allo spettacolo del circo, ad un certo punto, forse in preda ai fumi dell’alcol, si è slacciato i pantaloni ed avrebbe iniziato a masturbarsi. E’ accaduto a Licata. Ad intervenire, in maniera fulminea, sono stati i poliziotti del Commissariato cittadino, guidati dal vice questore Cesare Castelli, che hanno bloccato l’uomo e lo hanno portato via, evitando che continuasse a compiere atti osceni davanti a tanti bambini presenti. Si tratta di un marocchino di 39 anni che è risultato essere ubriaco. E’ stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura di Agrigento. L’ipotesi di reato è, naturalmente, atti osceni in luogo pubblico. Una fattispecie aggravata dal fatto che tutto è avvenuto durante una manifestazione pubblica con minorenni presenti.