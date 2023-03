Dramma della solitudine ad Agrigento, anziana trovata morta in casa

Dramma della solitudine nel centro storico di Agrigento. Una pensionata di 93 anni è stata trovata morta all’interno della sua abitazione di via Marsala. Sono stati i vicini, ieri pomeriggio, infatti a dare l’allarme al 112. I carabinieri della locale Stazione e i sanitari del 118, una volta entrati nell’appartamento, hanno escluso segni di violenza sul corpo dell’anziana, associando il decesso a cause naturali. I militari dell’Arma hanno verificato che non c’erano segni di effrazione sulla porta e sulle finestre. La salma della donna, che non avrebbe parenti prossimi, è stata affidata al Comune, ed è stata portata al cimitero di “Piano Gatta”.