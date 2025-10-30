Scatta il sistema l’allarme e i ladri fuggono a mani vuote. Furto fallito nel supermercato di contrada “Adragna” a Sambuca di Sicilia dove l’altra notte, non appena è scattata la segnalazione, sono accorsi i carabinieri. I militari dell’Arma hanno accertato che i malviventi, verosimilmente una banda, erano riusciti ad intrufolarsi nei locali dopo aver mandato in frantumi una finestra posta lateralmente all’edificio commerciale.

Ma per loro sfortuna, appena dentro, si è attivato il sistema d’allarme e i delinquenti sono scappati. Da lì a pochi attimi è giunta la segnalazione al 112, e sul luogo indicato, sono arrivati i carabinieri. Della banda di ladri, però, nessuna traccia. Ha avuto tutto il tempo di guadagnare una via di fuga. Il responsabile della struttura commerciale, ha presentato la denuncia, a carico di ignoti, per danneggiamento.

