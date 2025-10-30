La Procura della Repubblica di Sciacca ha iscritto otto persone sul registro degli indagati per la morte di Samuel Scacciaferro, l’operaio ventiseienne di Caccamo, rimasto folgorato da una scarica elettrica mentre era al lavoro su un impianto fotovoltaico collocato fra Menfi e Santa Margherita Belice.

Si tratta dei responsabili e rappresentanti delle società coinvolte nei lavori sugli impianti fotovoltaici. Delle indagini si sono occupati i carabinieri. La tragedia in cui ha perso la vita Samuel Scacciaferro si è verificata il 17 giugno scorso, in contrada “Genovese”.

