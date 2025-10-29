

Buon approccio dei biancazzurri che restano avanti per due quarti, ma la fisicità degli ospiti fa la differenza nel secondo tempo.

La Moncada Energy Agrigento gioca un derby intenso ma amaro contro la Infodrive Capo d’Orlando, che si impone al PalaMoncada nella gara valida per l’ottava giornata di campionato. Dopo un primo tempo condotto con lucidità e ritmo, i biancazzurri calano alla distanza, lasciando strada agli ospiti più concreti nel finale.

L’avvio è equilibrato, con Agrigento che mostra aggressività e compattezza difensiva. La squadra di coach Cagnardi comanda per larghi tratti i primi due quarti, trovando buone soluzioni con Querci e Cagliani, e gestendo bene i possessi nonostante le basse percentuali al tiro da entrambe le parti.

Sotto canestro la lotta è fisica, con i lunghi agrigentini che tengono botta, ma Capo d’Orlando cresce con il passare dei minuti. Nel terzo quarto arriva il sorpasso ospite: la Infodrive alza i giri in difesa, punisce in transizione e scava il solco decisivo.

Agrigento prova a reagire, ma la maggiore profondità del roster messinese fa la differenza nei momenti chiave. Il finale sorride a Capo d’Orlando, che conquista così il derby, mentre la Fortitudo incassa una nuova sconfitta ma conferma segnali di crescita nel gioco e nell’atteggiamento.

Coach Cagnardi e i suoi torneranno subito in palestra: domenica 2 novembre, alle ore 12:00, la Moncada Energy Agrigento ospiterà la Fabo Herons Montecatini, ancora una volta al PalaMoncada, per provare a invertire la rotta.

I tabellini – Moncada Energy Agrigento

Carta 3, Orrego n.e., Grani 6, Querci 16, Di Sibio 7, Chiarastella 2, Zampogna 5, Viglianisi 3, Martini 7, Cagliani 12, Ambrogio n.e.

