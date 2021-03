Si insedia la consulta del turismo, municipio ed operatori insieme per una Agrigento più accogliente

Ci sono 2milioni 314mila Euro in cassa al Comune di Agrigento. Sono fondi derivanti dalla tassa di “scopo” raccolti dal 2017 ad oggi, non spesi perché si attende l’approvazione del bilancio consuntivo 2019. La consulta del turismo insediatasi oggi pomeriggio, al collegio dei Filippini, dovrà discutere su come investire queste somme tra servizi connessi al turismo, decoro urbano e promozione turistica. “Questo periodo di lockdown – ha detto il Sindaco di Agrigento, Franco Micciché- deve servire per elaborare idee e per pianificare una volta per tutte la stagione turistica.” Con l’insediamento diventa così operativo l’organismo istituito lo scorso 3 febbraio con l’obiettivo di dare un contributo tecnico all’amministrazione Miccichè sui temi del turismo. Associazioni, amministrazione comunale, operatori cercheranno insieme di programmare il turismo ad Agrigento, ognuno per la propria parte saprà e vorrà dare il contributo per il bene della città. Fanno parte della consulta, l’assessore comunale, Francesco Picarella, i consiglieri comunali designati per conto della prima e della quinta commissione Angelo Vaccarello e Carmelo Cantone, l’associazione TTT Aps (Gaetano Di Ballo), Confcommercio Agrigento (Giovanna Sciacca), il Distretto Turistico Valle dei Templi (Fabrizio La Gaipa), Conflavoro Pmi (Vincenzo Agrò), Pro Loco Agrigento (Christian Vassallo) , Cna Confederazione nazionale artigianato (Claudio Spoto) , Associazione culturale dilettantistica VisitAgrigento (Marcello Mira) , Associazione Immagina Aps (Angelo Licata), Associazione Tante Case Tante Idee (Domenico Vecchio), Associazione Abba (Settimio Vinti), Consorzio Turistico Valle dei Templi (Emanuele Farruggia) e associazione Fiavet Sicilia (Calogero Bellavia). “Dobbiamo credere nel turismo- ha detto Domenico Vecchio- è l’unico strumento che abbiamo. Le strutture ricettive sono importanti perché sono i gestori che parlano con i turisti, siamo noi ad avere il termometro della situazione e abbiamo la possibilità di portare all’interno della consulta quello che va bene e quello che non va. Mettiamo da parte le polemiche, facciamo squadra per difendere la nostra città”. E poi l’invito: “una mappa della nostra città – ha concluso il presidente dell’associazione Tante case, tante idee-con lo stemma del comune, dobbiamo darla ai nostri ospiti”. La consulta tornerà ad aggiornarsi presto e c’è tutta l’intenzione di migliorare l’offerta turistica della città.