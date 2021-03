Circa 35 pazienti ricoverati per COVID al San Giovanni di Dio di Agrigento e la metà ha la variante inglese. I numeri sono stati resi noti dall’assessore comunale di Agrigento e cardiologo, in servizio proprio all’ospedale di contrada Consolida, Giovanni Vaccaro. “I soggetti ricoverati sono sempre più giovani- ha continuato Vaccaro- oggi si è aggiunta una ragazza di 30 anni. Prudenza e distanziamento in attesa di vaccinarci tutti.”