La redazione di AgrigentoOggi si stringe al dolore del collaboratore giornalista, Lorenzo Rosso, per la perdita della moglie, Carmela Vaiana. La donna di 66 anni da tempo combatteva contro una malattia. Vicinanza anche alla figlia Maria e al marito, Giuseppe Pagliarulo. I funerali saranno celebrati lunedì prossimo, 7 novembre, alle15 nella chiesa Madonna delle Grazie, in via Demetra, ad Agrigento. Poi, la salma sarà accompagnata al cimitero di Prizzi, a Palermo.