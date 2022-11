La capolista Akragas affronterà la Mazzarese

Nell’ultima partita disputata, l’Akragas ha confermato di meritare il primo posto in classifica battendo una buonaPro Favara, scesa all’Esseneto con l’intenzione di rallentare la corsa dei biancazzurri. Archiviata la vittoria di domenica scorsa, l’Akragas si appresta adesso ad affrontare una sfida abbastanza complicata contro la Mazarese, squadra attrezzata per disputare un campionato di vertice e che attualmente occupa la quarta posizione in classifica, con sei punti di ritardo dalla capolista. La Mazarese, ancora imbattuta in campionato, nelle quattro partite disputate tra le mura amiche ha conquistato otto punti, con due vittorie e due pareggi. Contro l’Akragas, gara particolarmente delicata per la Mazarese che ha la possibilità di rilanciarsi in classifica o allontanarsi definitivamente dal primo posto che permette la promozione diretta nella categoria superiore. L’Akragas che sta attraversando un ottimo periodo di forma, proprio in queste partite che si presentano particolarmente difficili, deve dimostrare la propria forzae conquistare l’intera posta in palio. È essenziale, da parte della formazione guidata da mister Terranova,proseguire senza interruzioni il cammino intrapreso per la vittoria del campionato e mantenere a debita distanza l’Enna, seconda in classifica, impegnata in casa contro il Mazara, in un confronto tutt’altro che facile.