MALTEMPO: AGRIGENTO. ALBERO CADE SU ASILO

Poteva avere conseguenze ben più gravi l’albero collassato questa notte sull’asilo comunale di viale Regione Siciliana. L’incidente è infatti accaduto la notte scorsa, nel mezzo di un forte temporale e a quell’ora non c’erano bambini dentro “Il giardino Fiorito”, appartenente all’istituto comprensivo “Anna Frank”. Ma ne ha provocato comunque la chiusura per alcuni giorni. Questa mattina, scrive l’Ansa, infatti, il dirigente scolastico, vista la situazione di pericolo venutasi a determinare con l’albero caduto e gli altri accanto che potrebbero cadere ancora, ha deciso di chiudere la scuola in attesa degli interventi di messa in sicurezza. Da segnalare che altri alberi sono crollati nella stessa notte nel boschetto adiacente la scuola.