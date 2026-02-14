Si è svolta al Palazzo di Giustizia di via Mazzini ad Agrigento la cerimonia ufficiale di insediamento di Lucia Brescia, nuovo procuratore aggiunto. La Procura della Repubblica di Agrigento, così completa il suo assetto di vertice. Il via libera definitivo era arrivato qualche settimana fa dal Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, che aveva approvato all’unanimità la proposta della Quinta Commissione, rendendo esecutiva la nomina del magistrato.

Lucia Brescia va a ricoprire un posto rimasto vacante per diversi mesi, in seguito al trasferimento di Salvatore Vella, oggi a capo della Procura di Gela. Per il nuovo procuratore aggiunto si tratta di un atteso ritorno a casa: sebbene lasci la Procura Generale di Caltanissetta, dove ha ricoperto l’incarico di sostituto, il procuratore aggiungo Lucia Brescia è una figura stimata e ben nota negli uffici giudiziari agrigentini.

Proprio ad Agrigento, infatti, ha mosso i primi passi della sua carriera in magistratura, prestando servizio come sostituto procuratore per diversi anni. Presenti alla cerimonia di insediamenti il presidente del Tribunale Giuseppe Melisenda Giambertoni, il procuratore della Repubblica Giovanni di Dio, la presidente dell’Ordine degli avvocati di Agrigento, Vincenza Gaziano, e quasi l’intero pool di magistrati in servizio alla Procura agrigentina.

