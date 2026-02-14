Una banda di delinquenti, difficile, ipotizzare che possa aver colpito un singolo soggetto, ieri notte, ha messo a segno un maxi furto al distributore di carburanti “Q8” lungo il viale Leonardo Sciascia al Villaggio Mosè. Il bottino è ingente: 43.000 euro. I soldi erano custoditi all’interno di una cassaforte.

Delle indagini, dopo aver raccolto la denuncia di furto a carico di ignoti, si stanno già occupando i carabinieri della Compagnia di Agrigento. Uno dei primi passaggi investigativi subito fatto, è stato quello di acquisire le immagini degli impianti di videosorveglianza a presidio del distributore e dell’intera area del Villaggio Mosè.

