E’ accaduto nuovamente, così come a fine gennaio, i ladri sono tornati a colpire al liceo Scientifico e delle Scienze umane “Politi” di via Matteo Cimarra ad Agrigento. Una volta dentro hanno scassinato i distributori automatici di bevande, caffè e snack e hanno arraffato tutti i soldi contenuti nelle cassette. Poi, come se nulla fosse, si sono allontanati.

A fare la scoperta, l’indomani mattina, al momento della riapertura della scuola, sono stati gli operatori scolastici. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della sezione Volanti della Questura e i loro colleghi della Scientifica.

Sono state avviate le indagini per cercare di identificare i responsabili delle incursioni notturne nelle scuole, negli edifici pubblici e al cimitero Bonamorone.

