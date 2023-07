Si è chiuso domenica sera ad Aragona, con un emozionante e significativo spettacolo, il GREST “Sulle orme di Fra Biagio. Speranza, carità, umiltà, fratellanza”, organizzato dalla Chiesa Madre.

La comunità ha vissuto una settimana intensa animata da questa esperienza di grande valore pastorale e sociale.

La tematiche ha offerto un’occasione di riflessione sui valori religiosi e umani che hanno ispirato la vita di Fra Biagio Conte, il missionario laico morto lo scorso 12 gennaio a Palermo.

L’iniziativa ha coinvolto tantissimi ragazzi, ma anche centinaia di giovani e adulti che, con entusiasmo e generosità, hanno offerto il loro tempo a servizio della comunità: “In un contesto in cui sembra prevalere l’individualismo e la difficoltà a relazionarsi, si sono così create le occasioni per vivere momenti gioiosi di sana fraternità. Momenti importantissimi che rimangono impressi nel cuore e nella mente dei ragazzi”, ha affermato l’arciprete di Aragona, don Angelo Chillura.

Citando, poi, il vangelo di domenica, Don Angelo ha continuato: “Sono esperienze sane. Viviamo in una società dove il veleno viene trasmesso in tanti modi. Noi invece vogliamo seminare il grano, seminare il bene. Noi come comunità vogliamo continuare a svolgere il servizio seminando il bene: Dio, infatti, semina il bene attraverso il nostro operato. Sono grato a tutti gli animatori che da tantissimi anni hanno, con passione, portato avanti questo impegno”.

Per l’occasione è stata anche consegnata una targa alla responsabile parrocchiale del GREST, Rita Salamone, che ha detto: “ In un momento così difficile, dove i valori si vanno sempre più spegnendo e le nuove generazioni non hanno più punti di riferimento, è importante trovare ispirazione rivolgendo lo sguardo alla vita e alle opere di Fra Biagio Conte. Sull’esempio del frate laico, infatti, le nuove generazioni possono trovare i veri valori; gli stessi che poi abbiamo affrontato in questo GREST e che sono: l’umiltà, la carità, la fratellanza e la speranza. Valori fondamentali per poter creare una società migliore”.

Il Grest che si è appena concluso si inserisce nel cartellone di iniziative dalle parrocchie di Aragona, guidate da don Mario Bellanca, don Angelo Chillura, don Antonino Manno e don Gioacchino Zagarrì, che hanno programmato il Grest parrocchiale concordando le date per evitare di sovrapporre i periodi del grest e trovando dei criteri comuni per le iscrizioni e le modalità organizzative, impegnando tutto il mese di luglio.

Ha, infatti, iniziato l’unità pastorale BMV di Pompei e Sacro Cuore di Gesù, da lunedì 3 a domenica 9 luglio, col tema “RiparTiamo! Insieme”. Subito dopo, la parrocchia S. Francesco dal 10 al 16 luglio col tema “Tutti per tutti. E chi è il mio prossimo?”, la Chiesa Madre con il tema “Sulle orme di Fra Biagio. Speranza, carità, umiltà, fratellanza”. Concluderà la parrocchia di San Giuseppe il 30 luglio col tema “Ester”.