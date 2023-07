Continuano gli appuntamenti musicali al Belvedere Kainon, situato al Faro di Capo Rossello a Realmonte (Ag). Mercoledì 26 Luglio, al calar del sole, la serata sarà allietata dalle note del duo Made in Italy, con esibizioni di celebri canzoni italiane eseguite al pianoforte e voce.

Rodolfo Pagano e Daniela Platania guideranno il pubblico in un viaggio attraverso i più grandi successi della musica italiana, da Battisti a Pino Daniele, da Patti Pravo a Fiorella Mannoia, da Vasco a Jovanotti e molti altri. L’esibizione spazierà anche tra i brani più recenti di artisti come Arisa, Noemi, Diodato, Elisa, Mengoni, e altro ancora.

L’evento si terrà presso il Belvedere Kainon, con ingresso libero e apertura del locale dalle 18:00. La serata musicale inizierà alle 20:30 e promette di essere una piacevole occasione per ascoltare e cantare le indimenticabili melodie italiane.

Il panorama mozzafiato offerto dal Faro di Capo Rossello renderà l’atmosfera ancora più magica. I presenti potranno godere della vista della Scala dei Turchi e di uno dei tramonti più belli della Sicilia, mentre si rilassano tra gli alberi di pini ed eucalipti tipici della macchia mediterranea. Il Faro di Capo Rossello, raggiungibile comodamente, è una delle location scelte dalla produzione della nota serie televisiva “Makari” e ha affascinato il pubblico su Rai Uno.

Una serata da non perdere, che unisce l’intrattenimento musicale di alto livello alla bellezza paesaggistica della zona, promettendo un momento di piacere e relax lontano dalle spiagge affollate.

Non resta che partecipare a questa occasione unica di musica e panorama, per trascorrere una serata indimenticabile al Faro di Capo Rossello con il duo Made in Italy.