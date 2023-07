Con l’arrivo dell’estate e delle elevate temperature, le spiagge si sono popolate di numerosi bagnanti alla ricerca di refrigerio e svago. Come ogni anno, l’importante presenza degli assistenti bagnanti si conferma fondamentale per garantire la sicurezza dei bagnanti nelle acque marine.

Negli scorsi giorni, presso lo stabilimento balneare Blueout di San Leone, si è verificato un episodio che ha messo in luce l’importanza e l’efficienza di questi professionisti del salvataggio. Morris La Corte, uno degli assistenti bagnanti in servizio presso l’impianto balneare, si è distinto per il suo rapido e tempestivo intervento.

La situazione si è presentata quando cinque ragazzi, ancora minori, si sono trovati in difficoltà durante una nuotata distante dalla riva. La preoccupazione ha immediatamente colpito la mamma di uno dei giovani, che ha richiesto l’aiuto dell’assistente bagnanti presente in zona.

Grazie alla prontezza e alla vigile attenzione di Morris La Corte, i ragazzi sono stati tempestivamente assistiti e tratti in salvo. Il coraggioso intervento dell’assistente ha scongiurato il rischio di incidenti e ha ristabilito la serenità dei giovani bagnanti e delle loro famiglie.

L’esperienza di Morris La Corte è un esempio lampante di come la presenza degli assistenti bagnanti possa fare la differenza in situazioni di emergenza al mare. Il loro addestramento costante, l’abilità nel riconoscere i segnali di pericolo e la prontezza nell’intervenire sono doti fondamentali per garantire la sicurezza di tutti coloro che affrontano le acque del mare durante le giornate estive.

I gestori delle spiagge e gli stabilimenti balneari, a cominciare da Gerlando Gramaglia del Blueout, sono consapevoli dell’importanza di questi professionisti e investono nella formazione e nell’organizzazione di un efficiente servizio di assistenza in acqua. La collaborazione tra gli assistenti bagnanti e le forze dell’ordine, come la Guardia Costiera, è fondamentale per garantire il massimo livello di sicurezza sulle spiagge.

Il divertimento e il relax al mare vanno di pari passo con la responsabilità e la consapevolezza dei propri limiti e delle condizioni del mare.

Durante questo periodo di caldo intenso, è essenziale riconoscere l’importanza del ruolo svolto dagli assistenti bagnanti e rispettare le norme di sicurezza per godere appieno delle giornate estive in spiaggia, sempre in completa tranquillità.