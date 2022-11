Si demolisce l’ex Baraonda

Un rudere che da anni attende di essere eliminato: si demolisce l’ex chiosco “Baraonda” a San Leone, lungo il Viale delle Dune. Lo spazio che si affaccia sul mare tornerà libero. Una struttura abbandonata da diverso tempo nel più completo degrado e che di certo non era un bel vedere. Era stata realizzata proprio a ridosso della pista ciclabile e del manto stradale, in una posizione che sovrasta la spiaggia e quindi ben visibile da chi transita sia a piedi che in auto. In una zona balneare nevralgica per Agrigento, ormai disseminata di locali che ogni estate funzionano regolarmente, l’ex “Baraonda” era l’unica struttura rimasta inutilizzata e nel tempo è stata più volte teatro di incendi oltre ad essere spesso “casa” per senzatetto.