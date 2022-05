Si consegnano i lavori per la costruzione del nuovo depuratore

Si consegnano i lavori all’impresa che si è aggiudicata l’appalto per la costruzione del nuovo depuratore a servizio della fascia costiera di San Leone e Favara e la fognatura del tratto Cannatello – Zingarello. Domani mattina, giovedì 19 Maggio, alle 10, al Collegio dei Filippini di Agrigento, si terrà una conferenza stampa per illustrare i dettagli dell’avvio dei lavori. Saranno presenti Giusi Savarino, presidente della IV Commissione legislativa Ars, il Subcommissario per la Depurazione Costanza, i Sindaci di Agrigento e Favara, l’ Ati, l’Aica , il Rup, la ditta. In provincia di Agrigento sono 8 gli interventi previsti per superare l’infrazione comunitaria sulla depurazione delle acque, per un investimento complessivo di circa 68 milioni di euro. Oltre all’impianto di depurazione a servizio del Comune di Favara e della fascia costiera di Agrigento, sono previsti: il secondo modulo dell’impianto di depurazione di Sciacca e il completamento delle reti fognarie di Sciacca, Agrigento, Porto Empedocle e Ribera.