Si conclude l’evento-concorso “#AdessoRestoaCasa. Dopo…andrò in Sicilia”

Giunge a compimento l’evento-concorso “#AdessoRestoaCasa. Dopo…andrò in Sicilia”, promosso da Taste&Win di Uno@Uno, sponsorizzato dal Distretto Turistico Valle dei Templi, e lanciato nell’aprile 2020.

Sono stati in questi giorni ad Agrigento e nei Comuni vicini Erica e Patrick di Trento, vincitori di uno dei premi principali del concorso, che hanno approfittato dell’ospitalità del Distretto per andare alla scoperta di peculiarità e attrattive del territorio.

“Alla luce dei dati delle presenze delle ultime due stagioni, il nome del concorso ha innegabilmente portato fortuna – dichiara Fabrizio La Gaipa, amministratore del Distretto Turistico -. Siamo molto felici di avere sostenuto l’iniziativa di Taste&Win di Uno@Uno e in tal modo di aver pubblicizzato il nostro territorio in un momento di grande incertezza. Accogliere oggi i vincitori del Concorso ha per noi un grande valore simbolico”.

Ai due giovani, in occasione di un aperitivo di benvenuto in ossequio alla xenia, l’antica tradizione greca dell’ospitalità, il Distretto Turistico Valle dei Templi ha donato una preziosa ceramica.