Diocesi, nuovi avvicendamenti pastorali

Oggi, 13 settembre, a conclusione del Consiglio Presbiterale, l’Arcivescovo di Agrigento mons. Alessandro Damiano ha reso noti altri avvicendamenti pastorali, in aggiunta a quelli già pubblicati di recente. Don Giuseppe Agrò parroco dell’U.P. B.M.V. di Fatima e B.M.V. del Carmelo di Agrigento; Don Salvatore Attardo vicario parrocchiale della parrocchia Maria SS. del Rosario di Palma di Montechiaro; Don Ignazio Bonsignore vicario parrocchiale della parrocchia S. Giuseppe Lavoratore di Porto Empedocle; Don Carmelo Davide Burgio(moderatore) e don Calogero Putrone parroci in solido dell’U.P. S. Giovanni Battista – B.M.V. Immacolata – B.M.V. di Lourdes di Campobello di Licata; Don Angelo Cerenzia parroco dell’U.P. B.M.V. Immacolata – B.M.V. Assunta e Rettore del Santuario San Calogero di Agrigento; Don Raymond Antonio De Souza parroco della parrocchia SS. Salvatore di Camastra ; Don Antonio Giuseppe Gucciardo vicario parrocchiale dell’U.P. S. Michele Arcangelo – S. Caterina di Sciacca; Don Gioacchino Andrea La Rocca vicario parrocchiale dell’U.P. Maria SS. del Buon Consiglio – S. Croce di Porto Empedocle; Don Giuseppe Licata amministratore parrocchiale dell’U.P. Spirito Santo – B.M.V. della Mercede – S. Antonio Abate di Cattolica Eraclea; Don Luigi Lo Mascolo parroco dell’U.P. Maria SS. del Buon Consiglio – S. Croce di Porto Empedocle; Don Marcel Ndzana Ndzana vicario parrocchiale della parrocchia San Nicolò di Bari di Ribera; Don Calogero Sallì vicario parrocchiale della parrocchia S. Lucia di Canicattì; Don Ernesto Sciacchitano parroco della parrocchia Sacra Famiglia di Ravanusa; Don Mario Sorce parroco della nuova U.P. Sacro Cuore di Gesù e Santa Gemma di Agrigento; Don Salvatore Cardella, continuando a esercitare l’ufficio di amministratore parrocchiale della parrocchia San Gabriele dell’Addolorata, assume il servizio di cappellano dell’Ospedale “San Giacomo d’Altopasso” di Licata; Don Gioacchino Scimé, continuando a esercitare l’ufficio di parroco dell’U.P. San Giuseppe – Gesù e Maria di Campobello di Licata, assume il servizio di cappellano dell’Ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì. “Un grazie particolare – dicono dalla diocesi- ai presbiteri che, per raggiunti limiti di età, hanno rimesso il mandato di parroco nelle mani del vescovo e continueranno a offrire la loro disponibilità per altri servizi: don Pasquale Barone, don Angelo Brancato, don Luigi Giacchetto, don Diego Martorana, don Giuseppe Matraxia e don Giuseppe Veneziano.”