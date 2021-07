Si complica l’ammissione in A2 per l’Aragona Volley

Il Consiglio di Amministrazione della Lega Pallavolo Serie A Femminile ha preso atto dell’esame compiuto dalla Commissione federale sulle domande presentate di iscrizione ai Campionati di Pallavolo Femminile di Serie A2 per la stagione 2021-22 e ha dichiarato che non sussistono i requisiti che legittimano l’ammissione della società del Presidente Di Giacomo. Stessa sorte per altri quattro club: Pallavolo Pinerolo (TO), Polisportiva Libertas Martignacco (UD), Volley Hermaea Olbia, Assitec Volleyball Sant’Elia. Dei cinque club non ammessi due domande sono state rigettate per insufficiente capienza dei rispettivi campi di gioco, una per il mancato rispetto dell’altezza regolamentare del campo di gioco, una per l’assenza di dichiarazione di agibilità del campo di gioco e l’ultima per la non costituzione in Società di capitali nei tempi previsti.

La decisione non è però definitiva, infatti, il Regolamento di Ammissione al campionato prevede come le società non ammesse possano ricorrere al Giudice di Lega entro due giorni lavorativi successivi alla decisione. Il Giudice di Lega deciderà poi entro i due giorni lavorativi immediatamente successivi. In caso di rigetto del ricorso, le Società avranno tre giorni lavorativi di tempo per ricorrere alla Corte Federale d’Appello della FIPAV, a cui spetterà la decisione definitiva.

Dunque le speranze per la formazione aragonese, che ricordiamo aveva rilevato il titolo sportivo della compagine societaria dell’Olympia Genova. non sono ancora sfumate, considerando che lo stesso Consiglio di Amministrazione ha pubblicamente espresso l’auspicio che il Consiglio Federale, in sede decisionale finale, “sappia trovare il modo di consentire alle Società oggi non ammesse, di poter disputare il prossimo campionato di Serie A2”.