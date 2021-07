Nuovi contagi covid, Zappia: “La maggior parte non sono vaccinati” (VIDEO)

“Questa settimana vorrei dare un titolo a questo incontro: la quarta ondata dei non vaccinati.” Parla così il commissario dell’Asp agrigentina, Mario Zappia, nell’appuntamento settimanale in cui analizza l’andamento della pandemia da covid 19 in provincia.”Per la maggior parte i contagiati sono i non vaccinati- tuona ancora il commissario-. Abbiamo un incremento dei ricoverati, tutti a Ribera che è il nostro ospedale Covid: in medicina ordinaria siamo passati , durante la settimana da 13 a 17, in rianimazione da 4 siamo arrivati a 7 su un totale di 10 posti.Tutto questo dovrebbe convincerci che il modo per uisce dalla pandemia è la vaccinazione.”