Nonostante il divieto di avvicinamento sarebbe entrato in un locale dove in quei momenti si trovava l’ex compagna ma per sua sfortuna si è attivato il dispositivo del braccialetto elettronico che gli era stato applicato una volta che la vittima lo aveva denunciato per stalking. Un imprenditore agrigentino, cinquantenne, è stato denunciato, alla Procura della Repubblica, per violazione dei provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, in questo caso, del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Il braccialetto si è attivato, l’altra sera, quando l’uomo si è presentato in un locale dove si trovava anche la donna. I carabinieri del Comando provinciale di Agrigento hanno subito localizzato e bloccato il cinquantenne in uno dei comuni della fascia costiera. L’intervento tempestivo dei militari ha permesso di evitare l’avvicinamento dell’uomo alla donna.

