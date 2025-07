E’ stata una domenica infernale sul fronte degli incendi ad Agrigento e provincia. Piromani scatenati e super lavoro per vigili del fuoco, carabinieri e polizia di Stato. Due roghi sono scoppiati nel quartiere di Fontanelle, uno dei quali, ha lambito il perimetro dell’edificio che ospita il Catasto. Un altro vasto incendio, durato ore e ore, ha carbonizzato una importante area di campagna lungo la strada provinciale 17 che collega Siculiana con Raffadali.

Altre fiamme sulla strada statale 189 poco fuori l’abitato di Agrigento in direzione Aragona. Ed ancora un incendio è divampato, ieri sera, in viale Cannatello non molto lontano alcune attività commerciali. Qui si è rischiato tanto per fortuna l’intervento degli uomini antincendio ha scongiurato il peggio. Fumo e aria irrespirabile in diverse zone di Agrigento e soprattutto al Villaggio Mosè.

