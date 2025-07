Viveva insieme alla figlia piccola all’interno di un appartamento, preso in affitto e abitato pare saltuariamente, dove sono stati trovati la carcassa di un gatto riverso sul pavimento, un cane e alcuni cagnolini che vagavano in una stanza e delle tartarughe, mentre i vari ambienti dell’immobile completamente allagati e in pessime condizioni igienico – sanitarie. Ad accorrere, ieri mattina nel rione del campo sportivo ad Agrigento, sono stati i vigili del fuoco allertati da alcuni residenti per una presunta perdita idrica. I pompieri hanno localizzato una copiosa fuoriuscita di acqua da un’abitazione, quindi, hanno chiesto l’intervento dei carabinieri.

Dopo avere constatato che all’interno non vi era nessuno è scaturita la decisione di accedere in quella casa. I soccorritori, appena dentro, hanno accertato che era completamente allagato. Quindi hanno trovato il gatto senza vita a quanto pare da alcuni giorni, i cani e le tartarughe. Sul posto si sono portati il veterinario per verificare le condizioni degli animali e per la rimozione della carcassa del felino, il personale del servizio igiene pubblico dell’Asp e i servizi sociali del Comune. La donna, una quarantenne agrigentina, con evidenti problemi di depressione, è stata poi rintracciata. E’ assistita dall’avvocato Monica Malogioglio.

