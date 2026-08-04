Sono ore di apprensione a Canicattì per la scomparsa di Giovanni Evaristo Lo Furno, 66 anni, del quale non si hanno più notizie dal pomeriggio di lunedì. Secondo le prime informazioni, l’uomo si sarebbe allontanato volontariamente a piedi lasciando il proprio telefono cellulare all’interno dell’auto, in direzione delle campagne di contrada San Filippo, al confine tra i territori di Canicattì e Delia.

Scattato l’allarme, è stato immediatamente attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse con il coordinamento della Prefettura di Agrigento e il coinvolgimento dell’Amministrazione comunale e di tutti gli enti e le forze operative preposte alle ricerche. Le operazioni di ricerca sono in corso. Chi dovesse avvistarlo è invitato a rivolgersi al numero unico d’emergenza, il 112.

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