Trovano la cassaforte e arraffano vari oggetti in oro e altri preziosi. Ladri in azione in via Empedocle nel centro di Agrigento. Presa di mira l’abitazione di un impiegato agrigentino ultrasessantenne. Ancora da quantificare l’ammontare del bottino. I “topi d’appartamento” sono tornati a colpire in pieno giorno, precisamente in un condominio, approfittando della momentanea assenza del proprietario.

E c’è il sospetto che sarebbe stata utilizzata la cosiddetta “chiave bulgara”. Nel sopralluogo di rito da parte della polizia, infatti, non sono state trovate tracce di effrazioni da scasso sulla porta d’ingresso. Questo dettaglio non da poco conto confermerebbe l’uso del temutissimo strumento in grado di aprire anche le porte blindate. Dalla ricostruzione dell’incursione i malfattori si sono introdotti nell’immobile.

Hanno rovistato un po’ ovunque e si sono impossessati di vari oggetti in oro e pezzi in argento prelevandoli dalla cassaforte. Quindi si sono allontanati. Non ci sono testimoni dell’accaduto. A fare l’amara scoperta del furto è stato lo stesso proprietario appena tornato a casa. Subito ha avvisato il 112. Sul posto sono giunti i poliziotti, i quali a seguito del sopralluogo e i rilievi di rito, hanno avviato le indagini.

La convinzione degli investigatori è che i responsabili sapessero benissimo delle abitudini dell’impiegato.

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