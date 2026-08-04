Avrebbe ripetutamente insultato, minacciato e aggredito la compagna anche sotto gli effetti degli alcolici. L’intervento dei carabinieri ha messo la parola fine agli episodi di violenza.

È successo a Campobello di Licata dove un trentenne del posto è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per l’ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia.

La vittima, una venticinquenne, si è recata dai carabinieri e ha raccontato la spirale di violenza che si era innescata. Immediatamente è stato attivato il “codice rosso”, il protocollo che mira a tutelare la donne vittime di violenza domestica. La ragazza è stata collocata in una struttura protetta ad indirizzo segreto.

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