Ha travolto un ciclomotore, e subito dopo l’urto, senza prestare soccorso, come se nulla fosse si è allontanato dalla zona. Il centauro, un sessantaquattrenne di Sciacca, è stato scaraventato a terra, ed ha riportato diversi traumi in varie parti del corpo. In ambulanza è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale “Giovanni Paolo II”, dove i medici hanno mantenuto riservata la prognosi sulla vita. L’incidente stradale si è verificato in via Dei Cappuccini a Sciacca.

La “caccia” al pirata della strada è durata solo poche ore. I carabinieri della Compagnia di Sciacca, a conclusione di un’attività d’indagine, hanno individuato e rintracciato l’automobilista. Si tratta di un pensionato saccense di 88 anni. E’ stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per l’ipotesi di reato di omissione di soccorso. All’ultraottantenne è stata ritirata anche la patente di guida.