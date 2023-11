“Sarà bello affrontare la squadra più importante e blasonata del girone, sarà bello per tifosi e la città ricevere la Reggio Calabria”. Così mister Marco Coppa alla vigilia della partita di domani contro la Reggina. All’ Esseneto, alle 14.30, i biancazzurri dovranno affrontare la compagine calabra che ha un solo un punto in più in classifica ma che arriva ad Agrigento con fame di punti.

“È una squadra di qualità, organizzata con numerosi elementi di valore. Hanno un bel seguito di tifosi, mi aspetto da parte loro una gara di grande agonismo, ma siamo pronti“. Ha aggiunto il tecnico dell’ Akragas.

Sulla questione campo da gioco, non mancano le solite allusioni alle condizioni del terreno: “Il fattore campo non è determinante a mio avviso, molti pensano che ci troviamo bene nel nostro campo, ma noi vogliamo giocare a calcio e vorremmo giocare in condizioni diverse“. Ha detto in sala stampa.

Sul fattore spogliatoio Coppa dice di aver parlato ai suoi, soprattutto ai più giovani: “Non siamo più nei tornei giovanili, ma ci sono tante responsabilità per dover fare bene, al di là di chi ti trovi di fronte“. Ha concluso Coppa.